Pai é procurado por atirar contra colegas do filho e matar um em MT

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Um homem suspeito de matar uma pessoa a tiros e deixar outra ferida num centro de umbanda em Rondonópolis, no Mato Grosso, em 14 de março, foi indiciado pelos crimes de homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio, já que disparou contra três pessoas. As vítimas foram os colegas do filho e o assassinato foi motivado por homofobia, segundo a polícia. Inicialmente, acreditava-se que a causa teria sido intolerância religiosa.

O inquérito policial do caso foi concluído nesta segunda-feira (3/5). Apesar de ter tido a prisão preventiva decretada pela Justiça, Cleber Rasia Machado está foragido.

Como aconteceu

No dia do crime, em março, Victtor Cauã Bianchini Silva, de 17 anos, foi encontrado baleado, já sem vida, no interior do centro que frequentava. Além dele, outras duas pessoas que estavam na casa foram alvos dos disparos, mas apenas Leonardo Rodrigues da Silva, de 21 anos, foi atingido.

Este último jovem, que era responsável pela realização das cerimônias, foi atingido por três disparos por arma de fogo. Ele passou por cirurgia e conseguiu se recuperar bem. As vítimas foram surpreendidas pelo autor e não tiveram chance de defesa.

O centro de umbanda era frequentado pelo filho do suspeito, de 13 anos. No entanto, no dia do crime, o adolescente não estava no local. O suspeito, que é caminhoneiro, fugiu logo depois e não foi mais encontrado. De acordo com a apuração da Polícia Civil, o homem não aceitava que o filho tivesse amizade com homens homossexuais.

Com a conclusão do inquérito e indiciamento do pai, as buscas pelo suspeito continuam em andamento.