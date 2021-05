Morte de Paulo Gustavo alerta para "rejuvenescimento" da pandemia

ME Maria Eduarda Cardim

A morte do ator e humorista Paulo Gustavo, na última terça-feira, em decorrência da covid-19, aos 42 anos, chamou a atenção de especialistas porque confirma a tendência de que, no Brasil, a doença não está mais restrita às pessoas mais velhas ou com comorbidades. Estudiosos vinham constatando o processo de “rejuvenescimento” da pandemia, que tende a atingir pessoas em idade cada vez mais jovem.

Uma análise feita por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indica que a faixa etária de Paulo Gustavo foi a que apresentou o maior crescimento do número de casos. Da primeira semana epidemiológica até a 14ª, encerrada em 10 de abril, houve aumento de 1.173,75% de infecções em pessoas entre 40 e 49 anos. A faixa etária de 30 a 39 anos foi a que registrou o segundo maior aumento, 1.103,49%, seguida do intervalo de idade de 50 a 59 anos, que contou com 1.082,69% na constatação de incidências.

Com isso, a média de idade de casos internados caiu. Na primeira semana de janeiro, a média era de 62,35 anos e, na primeira de abril, passou para 57,68 anos. A média de idade de cidadãos que morreram em decorrência da covid-19 passou de 71,56 anos, na semana 1, para e 64,62 anos, na semana 14.

Ainda em relação aos óbitos, o Boletim do Observatório Fiocruz Covid-19 apontou que a faixa etária que mais sofreu aumento, de janeiro para abril, foi a de 20 a 29 anos: foram 1.081,82% mortes a mais. As vidas perdidas de pessoas entre 40 e 49 anos aumentaram 933,33% entre as semanas avaliadas.

Com o “rejuvenescimento” da pandemia, os médicos e especialistas alertam que as medidas não farmacológicas ainda são necessárias e precisam ser reforçadas. Mas nem só infectologistas reforçam a importância dessas medidas para conter a transmissão do vírus. Tatá Werneck, atriz e amiga de Paulo Gustavo, fez, ontem, uma apelo pelas redes sociais. “Antes de sair de casa para ir a uma festa, lembre do Paulo. Não deixe ter sido em vão. 400 mil vidas não podem ser em vão”, pediu, em uma postagem após se despedir do humorista.

De acordo com os números do Ministério da Saúde, 2.811 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país soma um total de 414.399 óbitos.