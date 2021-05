Dois passageiros são baleados dentro do metrô durante operação policial, no Rio

CB Correio Braziliense

(crédito: Metrô Rio/Divulgação)

Passageiros que utilizavam o metrô ficaram no meio do fogo cruzado durante uma operação policial na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (6/5). Ao menos dois passageiros foram atingidos e três policiais baleados, um deles foi alvejado na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, a operação é da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC).

As investigações identificaram 21 suspeitos que fazem parte do tráfico de drogas no Jacarezinho, que estariam aliciando menores de idade a cometer crimes como sequestro de trens e metrôs, além da participação na venda de drogas.

Durante a operação no Jacarezinho, comunidade na Zona Norte do Rio, traficantes foram flagrados pulando lajes de algumas casas da comunidade. Os bandidos estavam armados com fuzis e pistolas.

Atividade pra quem paga metrô pela manhã, sugiro não ficar próximo das portas, está tendo operação na comunidade de Jacarezinho e 2 pessoas foram feridas/baleadas em torno da estação de Triagem. — rd (@sobrinhodevcs) May 6, 2021

Que Deus tenha misericórdia do Jacarezinho e proteja a todos, principalmente as vidas inocentes que não tem nada a ver com essa guerra e sempre pagam um preço por serem pobres e morarem em comunidade ?????????? — Matheus Santos (@msantoshair) May 6, 2021

TIROTEIO NO JACAREZINHO, BALA PERDIDA ATINGE PASSAGEIROS NO METRO MARIA DA GRAÇA. pic.twitter.com/NGKK9GGlVG — ???? CPX DA PENHA ???? & ???????? CPX DO ALEMÃO ???????? OFC (@PenhaCpx) May 6, 2021

Em nota, a assessoria do MetrôRio confirmou que dois passageiros ficaram feridos, na altura da estação de Triagem, após o vidro de uma das composições aparentemente ser atingido por projétil vindo da área externa. "Eles foram imediatamente atendidos pelas equipes da estação. O Samu foi acionado. A Linha 2, que chegou a ter a operação interrompida, devido a um intenso tiroteio na região, voltou a funcionar", diz a nota.

Devido um intenso tiroteio na região, o tráfego de trens foi interrompido entre as estações Maria da Graça e Triagem. Neste momento, a Linha 2 voltou a funcionar. #MetrôRioInforma pic.twitter.com/BeWW9GP5D1 — MetrôRio | Use máscara (@metro_rio) May 6, 2021

Os passageiros foram levados para os hospitais Souza Aguiar e Salgado Filho. O estado de saúde deles é considerado estável.