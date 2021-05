Boxeador olímpico é preso suspeito de matar amante grávida

OI O Imparcial

(crédito: Arquivo)

Um boxeador olímpico porto-riqueno, que não teve sua identidade revelada, se entregou para as autoridades de San Juan, localizado em Porto Rico, por ser suspeito do assassinato da sua amante. O corpo da vítima foi encontrado durante o domingo (2/5), depois dela ser dada como desaparecida na quinta-feira da semana passada (29).

De acordo com a polícia, o suspeito teria injetado uma substância dentro do corpo da vítima, prendido seus braços e suas pernas com arame, depois teria amarrado o corpo a um bloco de concreto para que ficasse no fundo de um lago de San Juan.

O boxeador e seus representantes legais ainda não realizaram um pronunciaram publicamente. O momento que o corpo foi jogado da ponte teria sido testemunhado por uma pessoa que procurou a polícia e apontou o boxeador como responsável pelo crime. A mulher assassinada é amiga de infância do boxeador e a mãe dela disse que ela estava grávida do atleta.

A mãe da vítima afirmou que o boxeador não queria que a filha dela tivesse o filho, pois estava temendo as consequências para seu casamento e sua carreira. A mãe da vítima disse ainda que sua última conversa com a filha foi pouco antes dela desaparecer. Ela teria informado a mãe, por telefone, que ele iria à casa dela para ver o resultado do exame confirmando sua gravidez.