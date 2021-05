Programa vai levar TV digital a todos os lares brasileiros

AB Agência Brasil

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Mais de 80% da população brasileira já recebe o sinal digital. O desafio agora é leva-lo às localidades menores e mais distantes. Por isso foi criado o Programa Digitaliza Brasil, que deve levar, até 2023, a digitalização a 4200 municípios brasileiros que ainda não possuem essa tecnologia. "A nossa preocupação é de que ninguém fique sem a televisão. A televisão é o meio mais importante de informação gratuita da população brasileira.", disse o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão em entrevista para o programa A Voz do Brasil.

Mais de 1600 municípios terão apoio do ministério para fazer a transmissão digital com a aquisição de equipamentos transmissores, antenas e torres. Já a população cadastrada nos programas sociais do governo federal terá acesso a kits de recepção caso não disponha de um aparelho de TV digital. "A gente estima que nesses municípios cerca de quatro milhões de pessoas serão beneficiadas por esse programa. Um investimento total do governo federal da ordem de R$ 850 milhões de reais".

Na entrevista da Semana das Comunicações, o secretário falou sobre a segunda geração de TV digital e sobre a migração das emissoras AM para FM. "As emissoras vão ganhar vitalidade e os usuários vão ganhar opções. Quem ganha é a população brasileira que terá mais informação, mais conteúdo mais entretenimento, gratuitamente", diz.

