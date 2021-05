PM prende neto que confessou matar avó a facadas: 'Pediu remédio'

Ed Estado de Minas

(crédito: Ryk Neethling/Creative Commons)

Uma idosa de 75 anos foi morta a facadas na noite dessa quinta-feira (6/4) em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O neto dela, de 22, é o principal suspeito do crime, que ocorreu no Bairro Chácara Contagem.



De acordo com a Polícia Militar (MMG), o jovem ligou para o pai por volta de 19h dizendo que a avó, Maria da Conceição de Jesus, havia se suicidado. O homem então se dirigiu ao local e encontrou a senhora deitada na cama, com uma faca cravada no pescoço.

Acionada, a PM interrogou o neto da vítima, que, na percepção dos agentes, esboçava um comportamento frio. O rapaz acabou confessando o assassinato: disse que ficou nervoso com a avó porque ela pediu um remédio. Ele contou ainda que, no momento do homicídio, ouvia vozes, que ordenavam que ele acabasse com a idosa.

A polícia apurou que o suspeito tem problemas mentais e é usuário de drogas. Além disso, já tem passagem por importunação sexual. Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Contagem, na Cidade Industrial.