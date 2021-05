Fundo Positivo: ONGs têm até o fim de maio para inscrever projetos

FS Fernanda Strickland*

O oitavo edital para financiamento de ações de organizações da sociedade civil foi lançado nesta segunda-feira (26), pelo Fundo Positivo. O tema deste ano será, “Sensibilização Comportamental e Saúde Digital: Prevenção e Cuidados no Campo das IST’S/HIV/AIDS, Saúde Sexual e Reprodutiva”. As ações devem ser voltadas para prevenção à violência doméstica da mulher, apoio à saúde da população idosa, autocuidado/saúde mental e atividades de prevenção e cuidados em HIV/Aids.

No total, 15 organizações foram selecionadas para receber cerca de R$ 40 mil, podendo ser de qualquer região do país. As entidades têm prazo de 26 de abril a 28 de maio para as inscrições. O objetivo do fundo é beneficiar, através das ONGs, população LGBTQI+, jovens, mulheres, negros, idosos e população de rua, com ações relacionadas ao enfrentamento de HIV/Aids, saúde mental, apoio psicossocial, dentre outros.

A saúde dos idosos LGBTQI+ e/ou que estejam vivendo com HIV/Aids é outro destaque deste ano. A expectativa do Fundo é que haja ações voltadas a estimular os idosos na realização de testagem para diagnóstico precoce da infecção pelo HIV/Aids e sensibilizar para a importância da adesão ao tratamento. A situação de violência doméstica contra mulheres também ganhou atenção e são esperados projetos nesta temática.

“A pandemia expõe e agrava muitas situações de vulnerabilidade. O objetivo é contribuir para que as ações das ONGs [organizações não governamentais] sejam realizadas neste ano, período de dificuldades de captação de recursos e quando devemos olhar com mais atenção para o morador em situação de rua que vive com HIV/Aids, idosos LGBTQI+ e mulheres vítimas de violência doméstica”, afirma Harley Henriques, coordenador geral do Fundo Positivo.

Já em relação à saúde mental, o Fundo Positivo pretende financiar ações para diminuição de quadros de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e luto. Muitos desses casos foram agravados durante a pandemia de covid-19. Henriques explica que “um atendimento online com psicólogo ou psiquiatra ou uma terapia comunitária virtual são exemplos de projetos que podem concorrer”.

Ao longo de 6 anos, o Fundo Positivo já financiou projetos de 150 organizações sem fins lucrativos em todo o Brasil e que atendem uma ampla população. Para participar, as organizações devem ter pelo menos um ano de constituição formal (estatuto de fundação e CNPJ). Cada entidade pode enviar uma única proposta. Os projetos vencedores serão conhecidos em meados de junho. A comissão que vai escolher os projetos é formada por representantes dos governos municipal, estadual e federal, além de acadêmicos e pesquisadores.

*Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza