Helicóptero com 4 tripulantes cai em parque de Belo Horizonte

EG Elian Guimarães/Estado de Minas

(crédito: Flicker/reprodução)

Um helicóptero com quatro tipulantes caiu, na manhã deste sábado (8/5), em uma mata no Parque Aggeo Pio Sobrinho, no Bairro Olhos D'água, Região Oeste de BH. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas se encaminham para o local.

As primeiras informações são de que não houve feridos graves e os prováveis quatro tripulantes que ocupavam a aeronave retornavam a pé para um local mais seguro. As unidades do SAMU que tinham sido acionadas, foram dispensadas. Ocorrência ainda em andamento.

