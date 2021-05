Brasil registra mais de 421 mil mortos por covid-19 até este sábado

ST Sarah Teófilo

(crédito: Michael Dantas/AFP - 2/6/20)

O Brasil registrou mais 2.202 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 421.316 óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, neste sábado (8/5). Foram registrados 63,4 mil novos casos, chegando ao acumulado de 15,1 milhões de pessoas infectadas no país. A população brasileira tem enfrentado o pior momento da pandemia, que já dura mais de um ano.

Enquanto em alguns países, com vacinação acelerada, a situação tem melhorado, o Brasil enfrentou o maior pico da doença na 14ª semana epidemiológica, entre os dias 4 e 10 de abril, quando foram registrados 21.141 óbitos. Nesta semana epidemiológica, do último domingo (2) até este sábado, foram registradas 14.879 mortes por covid-19.

Em meio à alta de casos, a vacinação segue a passos lentos. No total, o país vacinou apenas 7% da população com duas doses dos imunizantes, com 14,9 milhões de pessoas vacinas.