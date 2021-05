Confira os números do último sorteio da Mega-Sena do Dia das Mães

CB Correio Braziliense

O concurso 2.370 da Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões neste sábado (8). O sorteio foi realizado as 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Este é o terceiro e último sorteio da Mega-Semana das Mães, que ofereceu uma chance extra ao apostador, realizando três sorteios: na terça, na quinta e no sábado.

As apostas puderam ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixas ou por meio do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 31,8 mil de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio investido em imóveis seria suficiente para adquirir 40 apartamentos a um preço de R$ 500 mil cada. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Veja os números sorteados:

Mega-sena

Concurso: 2370

Prêmio principal: R$ 21.184.980,90

56 - 31 - 37 - 07 - 44 - 42

Quina

Concurso: 5559

Prêmio principal: R$ 786.141,33

02 - 52 - 72 - 34 - 21

Lotofácil

Concurso: 2225

Prêmio estimado: R$ 1.500.000,00

03 - 04 - 07 - 17 - 25 - 21 - 13 - 09 - 02 - 22 - 23 - 10 - 11 - 08 - 19

Dupla Sena

Concurso: 2220

Primeiro prêmio principal: R$ 1.331.683,82

Segundo prêmio principal: R$ 59.257,79

Primeiro sorteio: 20 - 35 - 03 - 44 - 43 - 08

Segundo sorteio: 06 - 09 - 25 - 13 - 44 - 35





Time mania

Concurso: 1635

Prêmio estimado: R$ 2.300.000,00

27 - 35 - 62 - 69 - 65 - 08 - 53

Dia de Sorte

