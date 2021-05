Bebê sobrevivente de ataque a creche em SC tem alta no Dia das Mães

Ed Estado de Minas

(crédito: Alcebíades Santos/Hospital da Criança )

O bebê de 1 ano e 8 meses que ficou gravemente ferido num ataque a uma creche de Saudades (SC), na última terça-feira (4/5), recebeu alta médica neste domingo (9/5). Na saída do hospital, a criança e a família receberam uma homenagem do corpo clínico.

Balões, músicas e um certificado de "super herói" aguardavam pelo bebê no corredor de saída do Hospital da Criança de Chapecó, no Oeste Catarinense. O momento foi registrado pelo próprio centro médico. O menino saiu no colo dos pais.

Nas redes sociais, Adriana Martins, que é mãe do bebê, agradeceu por ter recebido o filho de volta com vida.

"Dia das mães. Dia mais feliz da minha vida. Nasceu pela segunda vez, foi um milagre. Deus o protegeu e devolveu com vida e hoje tenho em meus braços o presente que dinheiro nenhum pode pagar. A palavra é gratidão hoje e sempre é agradecer, agradecer e agradecer a Deus e a todos que não mediram esforços para salva-lo", escreveu.

Durante o ataque a creche em Saudades, cujo autor foi um adolescente, o bebê teve ferimentos na bochecha, lábios, barriga e chegou a ter um dos pulmões perfurados. Nos últimos quatro dias, a criança passou por cirurgia e ficou em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital em Chapecó.

Ao todo, cinco pessoas morreram no ataque com golpes de facão, sendo três crianças, uma funcionária da creche e uma professora.