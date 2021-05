Um terço dos mortos não tinha processo

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Kaiuca/AFP )

Apesar de a Polícia Civil afirmar que os 27 mortos na Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, eram criminosos, um terço das vítimas não tinha nenhum processo no Tribunal de Justiça do estado. Levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo no site da Corte apontou que nenhuma ação penal consta em nome de nove dos 27 mortos na Operação Exceptis, na última quinta-feira.

A Polícia afirma que todos tinham anotações criminais, com base em informações próprias. O jornal não teve acesso a inquéritos policiais. Portanto, não foi possível checar se algum desses nove homens mortos era investigado por algum crime, mas ainda não havia sido denunciado à Justiça.

Acusados de serem traficantes ou ladrões estavam entre a maioria dos 18 mortos com processo criminal. Foi possível encontrar pelo menos 22 acusações de crimes relacionados a tráfico de drogas e 14 a roubo. Há ainda alguns casos de receptação e furto e uma acusação de estelionato

A mais letal operação policial da história do Rio resultou também na morte do inspetor André Leonardo de Mello Frias. Além dos mortos, houve feridos — inclusive dentro da estação de metrô de Triagem, da linha 2.

A ação começou às 6 horas da manhã, com o uso, inclusive, de helicópteros. Segundo relatos de testemunhas, muitos dos mortos foram alvejados dentro de casas dos moradores. Suspeitos que acabaram presos na operação disseram, em depoimento, que foram obrigados a levar corpos para dentro de carros blindados da polícia, sem a realização de perícia no local.

Em nota, a Polícia afirmou que é possível fazer a perícia sem os corpos no local. Mas que vai investigar as denúncias dos suspeitos presos. A Operação Exceptis está sendo investigada também pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Mortes por covidsomam 422.340

O Ministério da Saúde contabilizou 1.024 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de óbitos no país chegou a 422.340. Foram registrados 38.911 novos casos da doença, elevando o total a 15.184.790 diagnósticos, desde o início da pandemia. A pasta informou, ainda, que começa a distribuir hoje mais um lote com 1,12 milhão de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech. Segundo a Agência Brasil, todos os estados e o Distrito Federal receberão o imunizante de forma proporcional e igualitária.