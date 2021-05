Mulher tenta matar a filha envenenada na véspera do Dia das Mães

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Uma mulher foi presa na véspera do Dia das Mães suspeita de envenenar a própria filha, de 6 anos, com veneno de rato. O caso aconteceu no sábado (8/5) na cidade de Ivinhema, a 289 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A criança foi socorrida e passa bem.

A mulher não teve a identidade revelada, mas confessou o crime à polícia e disse que pretendia "chamar a atenção" do ex-companheiro, já que não aceitava o término da relação.

Segundo informações da polícia, a mulher tem um histórico de tentativas de suicídio e também ingeriu o veneno. Ela comprou o produto para matar ratos durante a semana e colocou a substância no suco e em um doce oferecido à criança no sábado (8/5). No entanto, se arrependeu momentos depois e acionou o Corpo de Bombeiros. As duas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Dourados (MS).

A mulher teve prisão preventiva decretada e responderá por tentativa de homicídio qualificado por uso de veneno. O pai da criança deve prestar depoimento nos próximos dias.