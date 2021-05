Modelo internacional morre em acidente de carro no interior de Goiás

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Instagram)

A modelo e influencer Taynnara Melo morreu em um acidente de carro na zona rural do município de Amorinópolis, que fica a 255km de Goiânia. A caminhonete teria perdido o controle e capotado em uma estrada de chão. O marido, que estava com ela no veículo, foi socorrido e conseguiu sobreviver.

O acidente ocorreu na tarde de domingo (9/5). O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ainda no local do acidente. A jovem tinha 27 anos e era filha da vereadora da cidade Joecy Melo (MDB).

Em nota publicada no Instagram, a prefeitura de Amoronópolis prestou solidariedade à família e aos amigos de Taynnara. “Não há palavras que acalme a dor de ver alguém que amamos partir, que o tempo possa transformar a dor da perda em uma saudade serena e eterna”, afirmou a postagem.