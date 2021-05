Brasil registra 889 mortes nas últimas 24h; total chega a 423.229 óbitos

CB Correio Braziliense

O Brasil registrou 889 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (10/5) pelo Ministério da Saúde. Com a atualização divulgada hoje, subiu para 423.229 o total de óbitos causados pela doença no país. O ministério informa também que, no mesmo período, foram notificados 25.200 diagnósticos do novo coronavírus. Assim, o total de casos de covid-19 chegou a 15.209.990.

Segundo o boletim, 13.759.125 pessoas se recuperaram após contrair a covid-19, e outras 1.027.636 estão sob acompanhamento.