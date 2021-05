Sem insumo, vacinação fica ameaçada em junho

ME Maria Eduarda Cardim

Ainda sem a decisão de data para a chegada do novo lote de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) necessário para produção da CoronaVac no Brasil, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, admitiu, ontem, preocupação com as próximas entregas de doses ao Ministério da Saúde e que o cronograma de vacinação poderá sofrer algum impacto a partir de junho. Conforme disse, a instituição terminará de entregar na próxima sexta-feira todas as doses produzidas com o último lote da matéria-prima recebida em abril. A partir daí, para projetar mais entregas, o Butantan precisa receber o novo carregamento de IFA, que nem mesmo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sabe quando chegará.

“Isso não depende só das relações diplomáticas. Espero que seja o mais rápido possível, para que consigamos regularizar essa segunda dose”, disse Queiroga, após participar da abertura do seminário de avaliação das pesquisas sobre covid-19 contratadas pelo governo federal.

Dimas Covas reforçou que ainda não há definição da China para a liberação do novo lote. “Para maio, temos a entrega desta semana, 2 milhões entregues hoje (ontem), mais 1 milhão na quarta (amanhã) e 1,1 milhão na sexta. A partir daí, não teremos mais vacinas porque não recebemos o IFA. (A situação) Preocupa muito, sem dúvida nenhuma. O cronograma de vacinação, a partir de junho, poderá sofrer algum impacto”, afirmou Covas, após a entrega de mais 2 milhões de doses ao ministério.

4 mil litros

O diretor do Butantan explicou que há a expectativa de liberação de 4 mil litros do IFA da China, mas que a data de embarque do novo lote ainda não está ajustada. “Esperamos que até quarta-feira nós possamos ter uma notícia positiva”, disse. O atraso na chegada impossibilitou que o Butantan concluísse a entrega dos 46 milhões de doses da CoronaVac, anteriormente prevista para ser finalizada até abril. Essas unidades fazem parte do primeiro contrato firmado entre o instituto e o governo federal.

A conclusão da primeira parte do acordo será feita amanhã, quando o Butantan remete mais 1 milhão de unidades e somará 46,1 milhões de vacinas enviadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Um segundo contrato para a compra de mais 54 milhões de doses da CoronaVac também foi assinado pelo Ministério da Saúde.

As unidades estavam previstas para serem entregues até setembro pelo Butantan, e o instituto chegou a anunciar a antecipação da entrega para agosto. Mas, sem previsão de chegada do IFA, Dimas Covas informou que a situação ficou indefinida. “Nós temos a previsão dos 100 milhões até setembro, tínhamos feito um adiantamento dessa previsão para agosto, mas, nesse momento, tudo fica em interrogação”, explicou.

Enquanto isso, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que também depende de insumos da China para produzir a vacina de Oxford/AstraZeneca, afirma que possui IFA suficiente para fabricar imunizantes até o início de junho. “A Fiocruz aguarda informações da AstraZeneca para confirmar a data de chegada da próxima remessa”, disse, em resposta ao Correio. O último lote da matéria-prima chegou em 24 de abril. A Fiocruz prevê a entrega de 21,5 milhões de doses em maio, mas ainda não há certeza do quantitativo previsto para esta semana.