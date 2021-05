Aposta feita na 313 Norte ganha R$ 9,9 mil na Quina desta segunda

RF Roberto Fonseca

(crédito: Reprodução/Google Street View)

Um apostador do Distrito Federal vai acordar com dinheiro no bolso nesta terça-feira (11/5). Ele acertou quatro dos cinco números sorteados no concurso 5560 da Quina. Com isso, fechou a quadra e vai receber R$ 9.976,90.

Os números sorteados foram: 32-55-56-62-63. Um apostador de Cariacica (ES), na Grande Vitória, acertou as cinco dezenas. Vai receber R$ 735.139,85. Outros 39 bilhetes fizeram a quadra. O terno teve 3.341 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 179,62. Já o duque vai render R$ 3,98 para 82.811 pessoas.

O bilhete acertador da quadra nesta segunda (10/5) foi feito na Lotérica Superchance, na 313 Norte. O sortudo fez um jogo simples de cinco dezenas, no valor de R$ 2. A chance de acertar os cinco números da Quina com um jogo simples é de uma em 24.040.016. Já a quadra é de uma a cada 64.106.

O próximo concurso da Quina é o 5561. Será sorteado nesta terça-feira (11/5), às 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio previsto é de R$ 700 mil. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou no site de loterias da Caixa.