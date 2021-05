Governo anuncia plano de vacinação para atletas olímpicos

AB Agência Brasil

(crédito: Divulgação)

Atletas e credenciados da Delegação Brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio terão um plano de vacinação contra a covid-19.

O anúncio está sendo feito neste momento pelos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Cidadania, João Roma, pelo secretário especial do Esporte, Marcelo Magalhães, e pelo Diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, Major-Brigadeiro Isaias Carvalho.

O vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antônio La Porta Júnior, também participa da entrevista coletiva de imprensa.

Veja, ao vivo: