VÍDEO: Apresentador e convidado do "Pânico" brigam em entrevista

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

O programa Pânico, da Jovem Pan, teve alguns momentos de confusão e briga nesta terça-feira (11/5) após o apresentador, André Marinho, e o convidado da edição, Tomé Abduch, discordarem de um posicionamento político durante entrevista.

O convidado comentou durante a conversa que, na eleição da Câmara dos Deputados, apoiou Arthur Lira e acabou se emocionando ao falar sobre política. Marinho não perdeu a oportunidade de falar sobre isso: "Vai chorão, chora por política". Abduch perdeu totalmente a paciência e foi para cima do apresentador. Os dois trocaram chutes e socos e precisaram ser separados pela produção do programa.

Eita que rolou porrada generalizada no Pânico pic.twitter.com/DpSMPsJkDs — Ricardo S (@RickSouza) May 11, 2021





Durante a confusão, a música tema do Programa do Ratinho, conhecido por diversas discussões, foi escolhida como trilha sonora do momento. O humorista Rogério Morgado tentou narrar a briga entre os dois. Os demais apresentadores do programa precisaram chamar os comerciais e, após voltarem, pediram desculpas pela confusão.

No vídeo, é possível ver ainda que apenas algumas pessoas da produção, que tentaram separar a briga, estavam usando máscara de proteção para evitar contágios pelo coronavírus.