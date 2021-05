Mulher é raptada, leva facadas e é estuprada por 14h; polícia busca abusador

Ed Estado de Minas

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Uma faxineira de 50 anos viveu momentos de horror nas últimas 24 horas no Bairro Santa Terezinha, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ela foi raptada, estuprada e esfaqueada enquanto se deslocava para a casa de um cliente. A.C sobreviveu ao ataque e não corre risco de morrer. O estuprador fugiu e é procurado pela polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, A.C foi abordada pelo criminoso por volta de 10h30 dessa segunda-feira (10/5) entre as ruas Heráclito Mourão de Miranda e Hélia Ricaldoni de Freitas. O estuprador ameaçou a vítima e a levou para um terreno baldio, onde a violentou até meia-noite desta terça (11/5).

A faxineira contou aos militares que foi mantida no local sob ameaças de morte e mutilação. Em dado momento, tentou correr, mas foi recapturada e esfaqueada. Numa segunda tentativa de fuga, conseguiu alcançar a Avenida Heráclito Mourão de Miranda, onde gritou por socorro.

Diante da exposição, o bandido fugiu levando o celular de A.C. Ela foi socorrida por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar e o Samu.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens com dois cortes no braço direito, um no esquerdo, um no pé direito e um nas mamas. Os ferimentos estão sendo tratados e ela passa bem.

A mulher chegou a descrever as características físicas do agressor à PM. Segundo o relato, trata-se de um homem pardo de cabelos curtos e pretos. Na ocasião, ele usava uma camisa cinza, tênis da cor azul e uma calça amarrada com um fio elétrico no lugar do cinto.