Governo federal anuncia R$ 909 milhões para combater a covid-19 no País

IS Ingrid Soares Maria Eduarda Cardim

(crédito: Tony Winston/Ministério da Saúde)

O governo anunciou nesta terça-feira (11/05) a liberação de R$ 909 milhões para a atenção primária no enfrentamento à covid-19. O evento ocorreu no Palácio do Planalto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga afirmou que a medida significa compromisso com o setor. “A atenção primária é onde se faz a promoção da saúde, onde temos mais de 40 mil unidades de saúde, mais de 38 mil unidades de vacinação. A portaria que nós assinamos hoje é a materialidade do compromisso com o princípio básico, com a saúde como direito fundamental, a saúde é um direito de todos e um dever do estado", apontou.

Segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde Raphael Parente, os recursos serão destinados, prioritariamente, ao Sistema Único de Saúde (SUS), à manutenção das Unidades Básicas de Saúde (UBS), ao cuidado da saúde de pessoas idosas, à nutrição de crianças menores de sete anos, às gestantes do programa Bolsa Família e às comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

“Considerando o atual cenário epidemiológico do país, decorrente da pandemia de covid-19, com a identificação de novas variantes virais, mais transmissíveis e que cerca de 80% dos casos são leves e que grande parte dos casos, moderados, procuram a atenção primária à saúde como o primeiro acesso na busca de cuidados, torna-se indispensável neste contexto, a adoção de medidas emergenciais e de aporte federal no SUS no âmbito da atenção primária”, declarou.

Do total, R$ 395 milhões são destinados ao custeio per capita, medida que serve de incremento e tem potencial de abarcar toda a população dos municípios, estados e Distrito Federal. Outros R$ 120 milhões estão comprometidos com o apoio a idosos. Para combater a má nutrição em crianças e gestantes, o MS destina R$ 345,4 milhões. Por fim, a portaria reforça em R$ 48,3 milhões o incentivo para o fortalecimento de equipes de assistência a povos e comunidades tradicionais durante a pandemia.

O presidente Jair Bolsonaro também participou do evento ao lado do senador Fernando Collor de Mello (PROS-AL). Ainda estiveram presentes o ministro da Economia, Paulo Guedes e o ministro da Cidadania, João Roma.