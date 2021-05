Peixe Urbano é notificado novamente pelo Procon-SP; site segue fora do ar

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Facebook)

Em nova tentativa de responder às reclamações de clientes, o Procon-SP notificou, mais uma vez, o site Peixe Urbano nesta última sexta-feira (7/5). A instituição de defesa do consumidor já havia notificado a empresa ainda em 10 de fevereiro, buscando esclarecimentos sobre instabilidades no site.



Agora em maio, o endereço virtual segue fora do ar e o Procon-SP já busca informações sobre o responsável pela empresa, como telefone, endereço comercial e eletrônico, além de proposta para atendimento das queixas registradas por clientes. Segundo a instituição de defesa do consumidor existe uma “dificuldade de interlocução com o fornecedor”.

O Procon-SP ainda alerta que, caso não exista resposta dentro de 48 horas, o Peixe Urbano poderá ser inserido na lista de sites a serem evitados por usuários.

Reclamações

Com a instabilidade do site da Peixe Urbano desde o começo do ano, os clientes encontraram nas redes sociais da empresa uma forma de reclamar. Pararam de receber respostas, entretanto, ainda em fevereiro. No Twitter, a conta oficial da empresa alega que, até o dia 2 de fevereiro, o site passava por uma “intermitência sistêmica”. Após isso o perfil parou de ser atualizado.

Oi, estamos passando por uma intermitência sistêmica, e neste momento nosso time de tecnologia está trabalhando para corrigir o erro. — Peixe Urbano (@PeixeUrbano) February 2, 2021

O Correio tentou encaminhar uma mensagem para a empresa pedindo um posicionamento sobre o assunto, contudo, até o momento não recebeu resposta. Uma matéria do portal Uol, do começo de abril, apontou a empresa de advocacia Bracks Advogados Associados como uma das representantes da empresa no país. Também tentamos contato com a banca e aguarda resposta — que será atualizada neste texto, caso ocorra.