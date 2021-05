Casal de idosos é esfaqueado pelo genro em Minas

CS Cristiane Silva/Estado de Minas

Um homem de 54 anos foi preso por tentativa de homicídio contra os sogros idosos. As idades das vítimas não foram divulgadas. Ele teria atacado o casal a facadas nessa terça-feira (11/5) em Abre Campo, na Zona da Mata.

De acordo com a PM, a viatura que estava a caminho do local da ocorrência viu o homem, que acabou detido. A faca usada no crime também foi apreendida.

Testemunhas disseram que o crime ocorreu depois que a companheira dele procurou uma delegacia por ter sido vítima de violência doméstica. Ela queria registrar uma ocorrência de ameaça e solicitar medida protetiva.

De acordo com a PM da cidade, as testemunhas disseram que o homem foi até a casa dos pais da mulher para procurá-la e, não encontrando, atacou os idosos.

Para se defender das facadas e tentar proteger a esposa, o idoso chegou a dar um golpe de bengala na cabeça do genro, que acabou contido por testemunhas.

O casal foi levado para um hospital da cidade. O agressor foi encaminhado à Polícia Civil.