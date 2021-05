Jovem é morto com 10 tiros na cabeça em campo de futebol em BH

CS Cristiane Silva/Estado de Minas

(crédito: Reprodução da internet/Google Maps )

A polícia está à procura dos responsáveis pela execução de um jovem de 19 anos na noite dessa terça-feira (11/5) no Bairro São Jorge, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele assistia a uma partida de futebol quando foi assassinado a tiros.

Policiais militares que faziam uma incursão por aglomerados da região foram surpreendidos pelo som de disparos no Aglomerado Cascalho, pouco antes das 22h. Chegando ao local, viram muitas pessoas assustadas na rua e na arquibancada de um campo de futebol. A vítima estava caída no chão com ferimentos na cabeça.

A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia de homicídios da Polícia Civil e o rabecão estiveram no local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a perícia constatou que o jovem foi atingido com 10 disparos somente na cabeça. Outros tiros atingiram os braços e uma das pernas.

Testemunhas disseram à polícia que a vítima acompanhava o jogo quando dois homens chegaram em uma motocicleta, mandaram as pessoas em volta saírem e atiraram no rapaz.

Sob anonimato, moradores apontaram os nomes dos possíveis autores que, segundo eles, teriam cometido o crime por vingança pelo assassinato de um parente.

Ainda de acordo com a polícia, informações dão conta de que esses homicídios seriam resultado de uma briga entre gangues de bairros da região. O caso foi registrado na 5ª Delegacia Sul.