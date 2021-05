Menina de 7 anos pula da janela do segundo andar para fugir de incêndio

RA Ralph Assé*/Estado de Minas

(crédito: Marcos Michelin/EM/DA Press)

Uma menina de sete anos pulou da janela do segundo andar de casa para escapar de um incêndio na noite dessa terça-feira (11/5), no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte. Ela caiu no colo do tio, de 32 anos.



Segundo relatos de testemunhas, as quatro pessoas que moram na casa conseguiram sair do imóvel no momento que o fogo começou. Porém, a menina retornou à residência para buscar o chinelo da mãe e foi cercada pelas chamas que já estavam altas.

O tio da menina percebeu a situação, foi até a casa e pediu que a garota pulasse da janela. Os moradores conseguiram conter as chamas com uma mangueira e quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a situação já estava controlada.

A criança sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau no corpo. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Leste da capital.

O tio, que tem quadro de asma, precisou de atendimento por ter inalado muita fumaça. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Odilon Behrens e seu estado de saúde é estável.

De acordo com os militares, um curto-circuito pode ter provocado o incêndio. A estrutura da casa não sofreu danos.