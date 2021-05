Barbeiro é morto após cortar cabelo dos próprios assassinos

OI O Imparcial

(crédito: Divulgação/Polícia Civil )

Durante a terça-feira (11/5), um homem, que não teve sua identidade revelada, foi morto a tiros em Imperatriz, no Maranhão. De acordo com as informações da Polícia Civil estadual, a vítima trabalhava como barbeiro e era muito conhecido, ele foi assassinado logo após cortar o cabelo dos autores do crime.

Segundo a polícia, os dois homens chegaram até a barbearia, que fica localizado no bairro Vila Nova, se passando por clientes, e pediram que fossem atendidos pela vítima. Os criminosos foram atendidos e, logo depois, o barbeiro foi surpreendido pelos disparos à queima roupa. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. a vítima já tinha passagem pela polícia.