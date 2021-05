Homem mata irmã por causa de dinheiro da aposentadoria dos pais

Ed Estado de Minas

(crédito: Redes sociais/divulgação)

Um homem matou a própria irmã, em um crime bárbaro, em Capitão Enéas, no Norte de Minas, na madrugada desta quarta-feira (12/5). O homicídio foi motivado pela disputa de dois cartões de benefícios previdenciários do pai e da mãe do autor e da vítima, no valor total de R$ 2,3 mil mensais.



O crime chocou a cidade, de 14,7 mil habitantes. Conforme informações levantadas pela reportagem junto a fonte de Capitão Enéas, após uma discussão, o suspeito, identificação como Carlos Alberto, de 58 anos, atirou no rosto da própria irmã, Maria Eva, de 60.

Na sequência, com a mulher caída no chão, o homem cortou o pescoço dela golpes de facão. O suspeito fugiu sem deixar pistas.

Na tarde desta quarta, a Polícia Militar uma operação à procura do homem na zona rural de Capitão Enéas. Um helicóptero foi acionado para o reforço das buscas.

De acordo com testemunhas, Carlos Alberto era responsável pelo recebimento dos benefícios previdenciários dos seus pais idosos. Mas, há um certo tempo, seus irmãos perceberam que ele não estava ficando com o dinheiro da aposentadoria dos pais idosos, que vivem em dificuldades.

A vítima Maria Eva, que era aposentada, morava em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Há alguns meses, retornou à Capitão Enéas, sua terra natal, para cuidar dos pais.

A mulher entrou com uma ação judicial e conseguiu decisão judicial e conseguiu decisão favorável para que o irmão lhe entregasse os cartões dos benefícios previdenciários dos pais idosos.

A Justiça deu prazo até esta quarta-feira para que para a entrega dos cartões. Mas, na madrugada da mesma data, o suspeito até a casa da vítima, o Bairro Santo Antônio, em Capitão Enéas, e matou a irmã, sem entregar os cartões.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.