Em carta, vizinho reclama de roupas "vulgares" de jovem: " aqui não é zona"

Ana Paula Benatti, uma jovem de 22 anos, recebeu uma carta de um vizinho em que ele reclama das roupas que ela usa no condomínio em que vive, em Maringá, norte do Paraná. A mulher registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (11/5) e divulgou o conteúdo do recado nas redes sociais.

Na carta, o homem diz que a jovem não está "tendo o respeito usando roupas vulgar". Ele ainda solicita que ela tenha "o pudor e decência de usar roupas adequadas nas dependências do condomínio".

Ao G1, a jovem disse que se sentiu humilhada e vigiada pelo homem. "Na hora que li aquelas palavras, comecei a sentir repulsa, nojo, comecei a chorar muito porque não queria acreditar naquilo", disse.

Segundo Ana Paula, ela mudou para o apartamento em 1° de maio e ainda não tinha nem andando pela área do condomínio. "Nas vezes que eu saí de casa foi para abrir o portão e voltar para dentro do apartamento. Fora isso, eu não tinha andado pelo pátio do condomínio ainda, não tinha conhecido o lugar. Eu acho que, para ter me visto, ele estava realmente cuidando da minha vida, me seguindo, porque como sabia o horário certo de colocar a carta para eu não estar em casa? Como sabia qual apartamento eu morava? Me senti perseguida, vigiada e invadida", disse.

No DF

Um caso parecido, aconteceu no Distrito Federal em março. Um grupo de vizinhas enviou um e-mail para a técnica de laboratório Najhara Noronha, de 36 anos, solicitando que ela deixasse de usar "shortinhos" no condomínio. A justificativa do requerimento era que a vizinha estava fazendo os casais se sentirem constrangidos.