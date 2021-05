Menino tenta subir em vagão de trem, cai e tem perna amputada

LR Luiz Ribeiro - Estado de Minas

(crédito: Dirceu Gomes/divulgação )

Um menino de nove anos teve a perna esquerda amputada depois que se acidentou ao tentar subir em vagão de um trem de carga na linha férrea em Várzea da Palma, no Norte de Minas. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (13/05).

A vítima, I. B. P, foi encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros, na mesma região, onde permanece internado. Na tarde desta sexta (14/05), a assessoria do hospital informou que a criança passou por cirurgia e teve a perna esquerda amputada na altura do joelho. O estado dela é estável.

De acordo com testemunhas, o menino tentou subir no vagão, prática arriscada, conhecida na cidade como “xepa”. Acabou se desequilibrando e caiu, sendo atingido pela composição, que estava em movimento.



Por meio da nota, a VLI Logística, controladora da linha férrea (trecho Pirapora/Corinto), confirmou o acidente e lamentou o triste fato, ocorrido em um local que não é travessia de pedestres.



De acordo com a nota da VLI, “a criança sofreu ferimentos graves, além de escoriações”. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal de Várzea da Palma. Posteriormente, foi transferida para a Santa Casa de Montes Claros.