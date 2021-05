Anvisa e Instituto Butantan debatem os termos da Butanvac

FS Fernanda Strickland*

Nesta segunda-feira (17/5), a Anvisa e o Instituto Butantan realizaram uma reunião para discutir a nova versão do protocolo clínico para testes em humanos da vacina Butanvac. O novo protocolo ainda será apresentado pelo Butantan e busca atender as exigências feitas pela Anvisa em relação ao desenho da pesquisa proposta para a potencial vacina.

Em nota, a Anvisa divulgou que, na próxima quarta-feira (19/5), os técnicos da Agência e do Butantan darão seguimento ao diálogo e vão tratar dos documentos e exigências relativas à produção e ao controle de qualidade da vacina. “Para a autorização de um estudo com seres humanos, a Anvisa avalia tanto a proposta da pesquisa em si quanto os dados da vacina que será testada nas pessoas. No caso das vacinas que ainda não foram testadas em seres humanos, essa é uma parte especialmente importante da análise”, explica a nota.

Segundo o comuniado, os aspectos técnicos pendentes fazem parte do conjunto de exigências feitas pela Anvisa em 26 de abril e encaminhadas para a equipe técnica do Butantan, responsável pelo desenvolvimento da Butanvac.

*Estagiária sob supervisão de Odail Figueiredo