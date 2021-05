Envio de lote de IFA para produção de vacina pela Fiocruz é antecipado

AB Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou na tarde de hoje (17) que o envio de um lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para o o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) foi antecipado do dia 29 para o próximo sábado (22).

Na manhã desta segunda-feira, a Fiocruz informou que receberia os insumos para a produção da vacina Astrazeneca contra a covid-19 em dois lotes: um no dia 22 e outro no dia 29. O envio do segundo lote, portanto, foi antecipado.

De acordo com a fundação, o carregamento de IFA que chegará no sábado será suficiente para a produção de cerca de 12 milhões de doses do imunizante. As novas remessas asseguram as entregas de vacinas até a terceira semana de junho.

Por conta do rápido escalonamento de produção que a Fiocruz atingiu, as remessas de IFA vêm sendo consumidas antes do tempo previsto inicialmente. Será necessário interromper a produção na próxima quinta-feira (20) até a chegada do novo lote de insumo.

Segundo esclareceu a Fiocruz, não há ainda previsão de que isso possa gerar qualquer impacto em entregas futuras. Caso isso ocorra, o impacto será avaliado e comunicado mais à frente.

O cronograma de entregas permanece semanal, acontecendo sempre às sextas-feiras, conforme pactuado com o Ministério da Saúde, e seguindo a logística de distribuição definida pela pasta.