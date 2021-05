Total de mortes por covid-19 no Brasil chega a 439.050

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Brasil registrou 2.513 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24h, segundo boletim divulgado nesta terça-feira (18/5) pelo Ministério da Saúde. Com esses registros, chega a 439.050 o total de óbitos causados pela doença no país. Segundo ainda o ministério, no mesmo período foram notificados 75.445 casos do novo coronavírus, o que eleva o total de diagnósticos para 15.732.836.

O boletim informa também que 14.247.609 pessoas se recuperaram da covid-19, e outras 1.046.177 estão sob acompanhamento.