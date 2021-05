Febre maculosa mata homem de 33 anos no interior de Minas Gerais

Ed Estado de Minas

Capivaras são comuns no entorno da lagoa próximo à sede da Prefeitura de Itaúna - (crédito: Prefeitura de Itaúna/Divulgação)

Um homem de 33 anos de idade faleceu vítima da febre maculosa em Itaúna, cidade da Região Centro Oeste de Minas Gerais, localizada a 80 km de Belo Horizonte.

A morte ocorreu em 28 de abril, no Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna, apenas um dia depois da internação do paciente. Os primeiros sintomas da doença apareceram cinco dias antes, no dia 23, de acordo com a Secretaria de Saúde do município.



Capivaras, que são os principais hospedeiros do carrapato-estrela, transmissor da doença, são comuns em vários pontos de Itaúna.

Os animais são vistos, inclusive, em dois dos cartões postais da cidade – no lago próximo à nova sede da Prefeitura Municipal e na Barragem do Benfica, na zona rural. Além disso, são vistos também às margens do Rio São João, que corta a cidade.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, durante o ano já é feita a dedetização de locais públicos para combate ao carrapato-estrela, como no entorno da lagoa próxima à sede da prefeitura, no Bairro Boulevard Lago Sul.

Agora, com o período onde é mais propensa a proliferação do carrapato, a dedetização será intensificada.



Febre maculosa

A febre maculosa é transmitida ao homem pelo carrapato-estrela, que, contaminado pela bactéria Rickettsia rickettsii, pica o ser humano e, por meio do sangramento, ataca cérebro, pulmões, coração, fígado, baço, pâncreas e tubo digestivo.

Estudos mostram que as larvas deste artrópode também podem fazer a transmissão, acreditando-se que ocorra por contato direto entre seis e 10 horas entre as partes.



Os meses entre junho e outubro são mais propícios ao aparecimento da doença. Entre os principais sintomas estão:

Febre acima de 39ºC e calafrios

Dores intensas de cabeça

Conjuntivites

Náuseas e vômitos

Diarreia e dores abdominais

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés

Gangrena nos dedos e orelhas

Dores musculares constantes

Insônia e dificuldade para descansar

Paralisia dos membros (das pernas aos pulmões, causando parada respiratória

Os sintomas aparecem entre dois dias e duas semanas, e o paciente deve buscar ajuda médica em caso de suspeita de contágio.



O diagnóstico ocorre, principalmente, por exames de hemograma e/ou enzimas, sendo seu tratamento inicial e posterior por meio de antibióticos, evitando complicações graves, inflamação do cérebro, paralisia, insuficiência respiratória ou renal, o que agrava o quadro clínico de uma pessoa infectada.



A prevenção se dá pelo uso de roupas mais compridas, repelentes contra insetos, limpeza de jardins e gramados, higienização de animais, entre outros.