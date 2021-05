Homem é multado em R$ 3 mil por maltratar cachorro

CB Correio Braziliense

(crédito: Polícia Militar Ambiental/Divulgação)

Na última terça-feira (18/5), um homem foi multado em R$ 3 mil por maltratar e não tratar adequadamente do cachorro em sua posse. O caso aconteceu na cidade de Pindorama, no interior de São Paulo.



Além de sinais de desnutrição, o animal também apresentava ferimentos no resto do corpo. Indícios apontam que os machucados no cachorro foram causados por parasitas e por infecção de pele.



O suspeito pôde ser encontrado após denúncia anônima. O cachorro foi socorrido, recebeu os tratamentos veterinários e será direcionado a uma instituição especializada no cuidado e proteção dos animais. O dono foi autuado pela infração ambiental de maus-tratos.