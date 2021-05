Polícia prende suspeitos de estupro coletivo de adolescente

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

(crédito: PCMG/Divulgação )

No Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio), a Polícia Civil de Araxá prendeu mais dois suspeitos, de 30 e 45 anos, de terem participado do estupro coletivo de uma adolescente de 17, em fevereiro, em uma residência da cidade.

O principal suspeito, de 39 anos, foi preso há cinco dias.



Segundo informações do delegado regional Victor Hugo Heisler, após a prisão do primeiro suspeito do crime foram descobertos outros dois coautores do delito, que teriam mantido relações sexuais com a vítima após embriagá-la.

“Depois da oitiva dos investigados, descobriu-se que a vítima foi filmada e fotografada durante o crime, o que consumaria outro delito tipificado do Estatuto da Criança e do Adolescente”, comentou o delegado.



Ainda conforme o delegado, o inquérito instaurado ainda está aberto e visa esclarecer o crime de estupro de vulnerável contra a adolescente.



“Já foram realizadas diversas diligências, tais como exame de corpo de delito, levantamentos no local do crime e coleta de oitivas, colhendo-se robustos indícios da prática do crime que vitimou a adolescente. A vítima, que possui certo déficit cognitivo, foi embriagada e levada até à residência do autor que, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, praticou atos libidinosos e conjunção carnal”.

Após serem ouvidos na Delegacia de Orientação e Proteção à Família de Araxá, os suspeitos foram encaminhados ao presídio local.





Campanha para sensibilizar a população

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio) foi instituído pela Lei Federal 9.970/00, em memória à Araceli, menina de 8 anos sequestrada, violentada e assassinada em 1973, em Vitória (ES).



O objetivo da campanha é sensibilizar e convocar a população para prevenir o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes.