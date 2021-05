Bebê brasileiro nasce com anticorpos contra a covid-19 após mãe ser vacinada

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Reprodução/DP )

Aos 40 dias de vida, o bebê Enrico já possui anticorpos. Ele teve amostras de sangue coletadas e fez o teste de neutralização SARS-COV-2 para saber se existia a anticorpos contra o vírus. O resultado trouxe esperança: ele já nasceu imunizado contra a Covid-19. A mãe Talita Mengali Izidoro, 33, é médica e atuava na linha de frente no posto de saúde no município de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. A profissional foi vacinada com as duas doses da CoronaVac.

A primeira dose foi com 34 semanas de gestação após decisão dela com o obstetra. "Meu obstetra foi fundamental na decisão e me deixou super tranquila. Na época o Ministério da Saúde recomendava que as gestantes só poderiam tomar se tivessem com atestado recomendando e se tivesse na linha de frente como aconteceu comigo" conta a médica.

Apesar da esperança, ainda não se sabe até quando o bebê estará imunizado. Novos exames serão realizados com 3 e 6 meses para saber se a criança continua protegida. A médica destacou que está em aleitamento materno exclusivo, o que possibilita ainda mais a troca de anticorpos com o filho. "Não sabemos até quando essa imunização estará presente, realizarei o exame novamente com 3 e 6 meses até porque estou em aleitamento materno exclusivo tendo a possibilidade de continuar transmitir anticorpos" concluiu.