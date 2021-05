Na rua, policiais salvam recém-nascido que estava sem respirar

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

(crédito: PMMG/Divulgação )

Em meio ao trânsito da Avenida Nossa Senhora do Desterro, no Bairro Jardim Esplanada, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, policiais militares salvaram um recém-nascido de 15 dias, do sexo masculino, que estava sem respirar e com sinais vitais fracos, quase imperceptíveis.

Segundo registro policial, o fato ocorreu durante uma blitz, na tarde dessa quarta-feira (19/5), quando, repentinamente, surgiu uma mãe, de 32 anos, em desespero e aos prantos com o bebê no colo, pedindo por ajuda.



Diante da emergência, ainda conforme a PM, o cabo Nunes, juntamente com a soldada Bruna, iniciaram diversas manobras de Heimlich (procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia devido à obstrução das vias respiratórias superiores por objetos estranhos, como alimento, por exemplo). Após exaustivo empenho, reanimaram a criança.



Em seguida, a mãe e o seu filho foram levados rapidamente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque do Mirante para os primeiros atendimentos médicos.

No entanto, a criança precisou ser transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde chegou, segundo informações da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu), com quadro de saúde estável.