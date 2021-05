Rita Lee diagnosticada com tumor no pulmão

CB Correio Braziliense

A cantora e compositora Rita Lee foi diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo, depois de passar por exames de rotina. A informação foi divulgada, ontem, pela equipe da artista, que também disse que o tratamento já começou.

“Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smaletz, Prof. Dr. José Ribas M. de Campos, Dra. Carmem Silvia Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e a Luz Divina”, diz o comunicado da assessoria de Rita, publicado no Instagram.

Parentes, amigos e fãs comentaram a publicação, mandando mensagens de apoio para a cantora, de 73 anos. O guitarrista Beto Lee, filho mais velho de Rita, comentou no post com: “We will survive” (nós vamos sobreviver). Já João, filho do meio, anotou: “Juntos e fortes”.

Paulistana da Vila Mariana, Rita reduziu muito as atividades nos últimos anos, deixando praticamente de fazer shows e gravações. Mas isso não quer dizer que tenha parado e, na última década, escreveu três livros infantis: “Storynhas” (2013), “Dropz” (2017) e “Amiga Ursa – Uma história triste, mas com final feliz (2019)”. Teve tempo também para duas autobiografias, “Rita Lee: uma autobiografia” (2016) — que lhe rendeu um prêmio concedido pela Associação Paulista pelos Críticos de Arte como melhor autora do ano e também o Grande Prêmio da Critica, pelos serviços prestados à música — e “FavoRita” (2018).

Uma das mais recentes aparições de Rita, em novembro do ano passado, foi no canal do cantor Ronnie Von, no YouTube, seu amigo de aproximadamente 50 anos. Foi uma conversa bem-humorada, na qual ela revelou até mesmo que se apaixonou pelo então “Príncipe da Jovem Guarda”.

Em 22 de janeiro de 2012, Rita anunciou sua aposentadoria dos palcos em seu show de estreia no Circo Voador, no Rio de Janeiro, alegando questões de saúde: “Me aposento dos shows, mas da música nunca”, explicou, na conta que mantém no Twitter. Já sua última apresentação oficial foi em 28 de janeiro de 2012, no Festival de Verão de Sergipe — que terminou em polêmica, pois ela se revoltou com ação de policiais que, supostamente, agrediam o público. Terminou na delegacia por desacato, onde prestou depoimento, mas foi liberada em seguida”.