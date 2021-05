Museu de Astronomia apresenta programa sobre contos de tradição oral

AB Agência Brasil

(crédito: Pixabay)

Com o tema "Céu de Histórias", o Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast) , no Rio de Janeiro, divulga a partir desta sexta-feira (21), pela internet, uma série de contos de tradição oral sobre as observações dos astros na perspectiva de povos tradicionais.

A ideia é mostrar como olhar para o céu serve, ao longo da história, como referência científica, para conhecimento do cosmos, e cultural, para perpetuação do saber.

De acordo com Rita Gama, uma das organizadoras do evento, é uma oportunidade para aproveitar o fim de semana em família. Ela disse que os episódios falam sobre os mistérios do Universo e de nós mesmos. ''Há mitos sobre o início dos tempos, sobre como surgiram o dia, a noite, as constelações e como as estrelas foram parar no alto do firmamento", disse.

De hoje até domingo (23), são três episódios divulgados às 18h, no canal do Youtube do Mast.

Confira a programação online:

- 21 de Maio (Sexta-Feira), 18h - A História do Grande Céu – Da tradição oral dos povos originários do Canadá

- 22 de Maio (Sábado), 18h - Como o Sol passou a brilhar no mundo – Conto de origem africana

- 23 de Maio (Domingo), 18h - A conquista do dia – Da tradição oral da etnia Kamaiurá, do Xingu, no Mato Grosso

Este ano, o tema da 19ª edição da Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), é o Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar.

A programação completa pode ser conferida na página do museu na internet.