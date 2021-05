Tenente do Exército morre durante treinamento no Mato Grosso do Sul

JM Jonatas Martins*

(crédito: Cb Estevam/CComSEx/ Exército Brasileiro)

O tenente do Exército Gustavo Gregolin morreu durante um treinamento militar na manhã desta sexta-feira (21/5), no Mato Grosso do Sul. As atividades aconteciam no rio Paraguai, no município de Corumbá, quando ele teria sofrido um mal súbito e se afogou.

O treinamento era feito na região do Canal Tamengo, próximo a fronteira do Brasil com a Bolívia. O militar recebeu os primeiros socorros e tentativas de reanimação no local e depois foi conduzido ao hospital Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu.

Em nota, o Comando Militar do Oeste informou que o fato ocorreu "durante uma instrução de Técnica Fluvial, por ocasião da realização do Estágio de Operações no Pantanal".

O caso foi registrado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. O Comando Militar do Oeste já iniciou a abertura de Inquérito Policial Militar para a apurar as causas e as circunstâncias do ocorrido.

Gustavo tinha 29 anos e era natural do Rio de Janeiro. O tenente se formou pela Academia Militar das

Agulhas Negras. Atualmente, fazia parte do 9º Batalhão de Guerra Eletrônica, localizado na capital Campo Grande.