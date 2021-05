Número de crimes violentos cai de janeiro a abril no estado do Rio

AB Agência Brasil

(crédito: Maxim Hopman/Unsplash)

Os crimes violentos letais intencionais, que agregam homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, tiveram queda de 10% nos quatro primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2020. Os dados são os mais baixos para o indicador desde 1999 e foram divulgados nesta sexta-feira (21) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), ligado ao governo do estado.

Segundo ao levantamento, os homicídios dolosos no estado do Rio caíram 11% no primeiro quadrimestre deste ano ante o mesmo período do ano passado. No total, 1.221 registros foram feitos, chegando ao menor número para os meses desde 1991, quando se iniciou a série histórica do ISP.

De acordo com o instituto, em abril, 564 armas foram apreendidas em todo o estado, sendo 24 fuzis. Nos quatro primeiros meses do ano, 2.474 armas foram confiscadas, das quais 160 eram fuzis, o que dá, em média, um fuzil apreendido por dia em 2021.

Outro índice que apresentou retração foi o de roubo de veículos, com queda de 14% no primeiro quadrimestre contra o mesmo período de 2020. Já o roubo de carga, com 1.507 casos, caiu 11% nos quatro primeiros meses deste ano na comparação com 2020.

Também caiu o roubo de veículos. Foram 8.978 casos no primeiro quadrimestre de 2021. Na comparação com 2020, o indicador caiu 14% em relação ao acumulado do ano. Os roubos de rua, que incluem roubo a pedestre, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo, somaram 24.495 no primeiro quadrimestre deste ano. Na comparação com 2020, houve redução de 17% em relação ao acumulado do ano.

A morte por intervenção de agente do Estado (quando há confronto com as polícias) teve 595 mortes no primeiro quadrimestre de 2021 e 142 em abril. Na comparação com 2020, o indicador caiu 3% em relação ao acumulado do ano e de 21% na comparação com abril de 2020. Não estão contabilizadas as 28 mortes ocorridas no Jacarezinho, no dia 6 de maio.

Os dados completos com as estatísticas da violência no estado podem ser acessados na página do ISP na internet.