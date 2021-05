Voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chega ao Brasil

G » Gabriela Chabalgoity*

(crédito: Matheus Adler/EM/D.A Press )

Chegou nesta sexta-feira (21/05), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, o voo fretado pelos Estados Unidos com 30 passageiros deportados do país.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o número de passageiros foi reduzido da confirmação inicial de 106 deportados porque alguns conseguiram a suspensão da ordem de deportação e outros precisaram fazer teste de covid diferentes dos exigidos pelo Brasil para entrar no país.

O processo de deportação, que ocorreu integralmente sob as leis e jurisdição soberana dos Estados Unidos ocorreu meses depois de Joe Biden assumir a presidência dos EUA e dar continuidade a política de migração de seu antecessor, Donald Trump.