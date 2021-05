Casal é preso suspeito de matar homem por causa de uma pipa

JM Jonatas Martins*

(crédito: Polícia Civil do Goiás/Reprodução)

Um casal foi preso suspeito de matar um homem durante uma briga por causa de uma pipa em Abadia de Goiás. Além disso, eles também são investigados por tentativa de homicídio contra o irmão da vítima. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos na última quinta-feira (20/5), pela Polícia Civil do Goiás (PCGO). Ainda resta solto outro suspeito, que está foragido.

De acordo com as investigações, os envolvidos não se conheciam e participavam de uma reunião com amigos e familiares no último Dia das mães, quando houve uma discussão por conta de uma pipa. Durante a briga, um amigo da vítima teria utilizado um simulacro de arma de fogo para intimidar os outros.

Depois, um dos homens ameaçados buscou uma arma em casa na companhia do irmão. A polícia acredita que a esposa do suspeito ficou incitando a briga, mas parte dos envolvidos foram embora do local.

A discussão continuou quando os dois suspeitos voltaram armados. Houve luta corporal e um dos homens teria disparado contra duas vítimas, que também eram irmãos. Um deles morreu e outro foi socorrido com vida, mas corre o risco de ficar paraplégico.