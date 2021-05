Ed Estado de Minas

(crédito: Alexandre Guzanshe/EM)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na noite desta sexta-feira (21/5), um treinador de futebol, de 38 anos, acusado de abusar sexualmente de um adolescente de 14 anos em Ibirité, na Grande BH. O caso foi registrado no último dia 13 pelo Conselho Tutelar da cidade, que tomou conhecimento do fato por meio de denúncias anônimas. Desde então, o homem estava sendo procurado.

A Polícia Civil informou que mais informações da prisão do treinador serão passadas às 10h deste sábado (22/5). Na ocasião, a delegada Carolina de Oliveira Urbano passará detalhes da captura do homem por meio de uma entrevista coletiva virtual.

Segundo informações do boletim da Polícia Militar (PM), a vítima veio do Pará para Minas atrás do sonho de se tornar jogador de futebol. Ele relatou aos conselheiros tutelares que sofreu abusos do técnico duas vezes. Uma delas, após a realização de um treino em campo. O homem teria convidado o adolescente para malhar na academia do clube e, no local, tocou as partes íntimas dele, além de forçá-lo a praticar sexo oral.

O menino disse ainda que, após o ato, chorava e recebia ameaças. Para manter o silêncio, o treinador também tentava comprá-lo com dinheiro. Ao tomar conhecimento das denúncias, outros jovens relataram também terem sofrido assédio do professor.

De acordo com a PM, o administrador do clube se mostrou surpreso com os relatos e se dispôs a colaborar com as investigações. Ele disse que o suspeito trabalhava há dois anos no local como autônomo e, aparentemente, mantinha conduta exemplar. A pedido dos policiais, ele ligou para o técnico, que negou as acusações, mas fugiu ao ser informado de que seria conduzido à delegacia.