Brasil tem mais 983 mortes por covid-19 e se aproxima dos 450 mil óbitos

AF Augusto Fernandes

(crédito: CB)

O Brasil registrou mais 35.819 casos do novo coronavírus e mais 860 óbitos pela covid-19. Os dados foram divulgados neste domingo (23/5) pelo Ministério da Saúde, que já contabiliza, desde o início da pandemia, 16.083.258 pessoas infectadas e 449.068 vidas interrompidas na luta contra a doença. Por outro lado, o país já tem ao menos 14.492.167 recuperados da enfermidade.

Com os números, o Brasil continua com uma tendência de estabilidade na quantidade de mortes e de diagnósticos pela doença. A média móvel de óbitos dos últimos sete dias,segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), foi de 1.902. A variação para o índice observado há uma semana foi negativa, mas de apenas 0,73%.

Já a média móvel de casos dos últimos sete dias foi de 65.112. Neste caso, segundo o Conass, a estatística aumentou quase 3% com relação ao que foi contabilizado na semana anterior.

São Paulo continua como a unidade da Federação com as estatísticas mais altas da pandemia. Pelo balanço mais recente do Ministério da Saúde, 3.188.105 pessoas no estado já foram infectadas pelo novo coronavírus, enquanto 107.614 morreram por covid-19.

Na região Sudeste, o Ministério da Saúde já confirmou 6.014.887 casos de infecção pelo novo coronavírus, além de 206.727 mortes. O Rio de Janeiro conta com 840.480 pessoas infectadas e 49.515 óbitos. Em Minas Gerais são 1.516.282 infectados e 39.086 mortos. Já o Espírito Santo tem 470.020 ocorrências de covid-19 e 10.512 mortes.

A segunda região com a maior quantidade de casos confirmados e de casos fatais é o Nordeste, que registra ao menos 3.754.438 ocorrências da doença e 92.173 mortos pelo novo coronavírus. Na sequência aparece a região Sul, com 3.068.483 pessoas infectadas e 67.747 óbitos.

A região Centro-Oeste, de acordo com os números do Ministério da Saúde, chegou às marcas de 1.662.222 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e de 41.987 óbitos. Pelo levantamento da pasta, o Distrito Federal tem ao mínimo 398.450 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 8.466 mortos pela doença.

Por fim, na região Norte já são pelo menos 1.583.228 casos confirmados e 40.434 mortes.