Caixa visita três cidades maranhenses

CB Correio Braziliense

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, visitou três cidades do Maranhão neste fim de semana para participar de uma iniciativa da instituição que tem como objetivo mapear a estrutura do banco nas diversas regiões do país e ouvir funcionários e colaboradores para entender as principais necessidades de cada local.



Entre sexta-feira e ontem, Guimarães esteve em Açailândia, Cidelândia e Imperatriz. O presidente da Caixa aproveitou a passagem pelo estado para anunciar algumas novidades, dentre elas a de que o banco abrirá 130 novas unidades no país, sendo 79 para o público geral e 51 especializadas no agronegócio.

Um dos compromissos de Guimarães nos municípios maranhenses foi a visita à Reserva Extrativista do Ciriaco. O local tem 8 mil hectares de floresta e é considerado parte da Amazônia Legal. Em 1992, foi transformado em unidade de conservação. No local, a comitiva da Caixa conheceu o projeto de extração sustentável de babaçu e de produção de óleo para as indústrias de cosméticos e farmacêutica.

Segundo a Caixa, Guimarães e executivos do banco têm visitado Unidades de Conservação em todo o país “para conhecer e entender, de perto, como o banco pode contribuir com a conservação ambiental”. O banco anunciou que destinará R$ 150 milhões do seu fundo socioambiental para “promover o maior programa de recuperação de florestas do mundo”. A previsão é de que pelo menos três milhões e meio de hectares sejam preservados.