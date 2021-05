Aglomeração: baile funk com cerca de 5 mil pessoas acaba em arruaça em SC

CB Correio Braziliense

(crédito: PMSC/Divulgação)

Um baile funk com cerca de cinco mil pessoas terminou em confusão entre jovens e a Polícia Militar na comunidade do Morro do Mocotó, em Florianópolis (SC), nesse domingo (25/5). Participantes da festa jogaram garrafas de vidro contra os policiais, que atiraram em direção às guarnições. Segundo a PM, ninguém foi preso ou ficou ferido.

A PM não encontrou os responsáveis pela organização do evento, mas apreendeu equipamentos de som. Com o fim das aglomerações, as ruas ficaram repletas de lixo, como garrafas, copos e sacos de gelo.

Mesmo com o decreto 1.276/21 do governo de Santa Catarina, que ampliava o horário de funcionamento de bares e restaurantes, duas casas noturnas já haviam sido fechadas neste fim de semana em Florianópolis por aglomeração de clientes e descumprimento de medidas contra a covid-19.