Ventania causada por ciclone derruba estátua da Havan

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter Paulo Pimenta @DeuptadoFederal)

A ventania provocada por um ciclone extratropical derrubou a estátua da Havan em Capão da Canoa, a 139km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (24/5). Na queda, a escultura foi empalada por um poste.

A réplica da Estátua da Liberdade é um dos símbolos da rede de varejo do empresário Luciano Hang e decora várias lojas da empresa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 7h e informou que ninguém ficou ferido. Fotos e vídeos circulam nas redes sociais registrando a queda do símbolo.

Ventania derruba estátua da Havan em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Ao cair, a estátua foi empalada por um poste. pic.twitter.com/TtB6dZweu8 — Renato Souza (@reporterenato) May 24, 2021

Ventania em Capão da Canoa fez estátua da Havan cair de costas num poste. Mais uma bela imagem criada pela força da natureza pic.twitter.com/QgIfOXN0as — Helder Maldonado (@heldermaldonado) May 24, 2021

Segundo o serviço meteorológico Metsul, o forte vento foi provocado por um ciclone extratropical que atua entre Buenos Aires, o Uruguai e o Rio Grande do Sul desde a madrugada de domingo. Em Porto Alegre, as rajadas oscilaram entre 50km/h e 70km/h, domingo (23/5), nos diferentes pontos da capital. O forte vento acompanha o ingresso de uma massa de ar frio que é impulsionada pelo ciclone para o Sul do Brasil.