Butantan e Fiocruz retomam as vacinas

O Instituto Butantan recebe, hoje, 3 mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) vindos da China para retomar a fabricação da CoronaVac, que está interrompida desde 13 de maio por falta do insumo básico — a entrega da matéria-prima estava prevista, inicialmente, para amanhã. No sábado passado, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebeu mais uma remessa de IFA e a linha de produção, dessa forma, foi reiniciada.

De acordo com o Butantan, o novo lote de insumo será destinado à produção de mais de 5 milhões de doses, que serão disponibilizadas em junho ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Neste mês, o instituto entregou 47,2 milhões de injeções ao governo federal, cumprindo o primeiro contrato de 46 milhões. Segundo a instituição, tão logo cheguem os insumos, a produção será normalizada no dia seguinte e as novas doses começam a ser enviadas ao Ministério da Saúde aproximadamente 20 dias depois.

No caso da Fiocruz, com a nova remessa de IFA, poderão ser fabricadas em torno de 12 milhões de doses, o que assegura os repasses previstos no PNI até a terceira semana de junho. Segundo a fundação, a produção recomeça hoje.

Estima-se que a matéria-prima vinda da China será suficiente para a fabricação de cerca de 17 milhões de doses da vacina. Segundo o ministério, do total dos imunizantes contra a covid-19 distribuídos no país, de janeiro até o momento, 70% foram da CoronaVac, 29,3% da Oxford/AstraZeneca e 0,7% da Pfizer.

450 mil mortos

No momento em que a produção se reinicia, o Brasil encostou na barreira das 450 mil mortes pela covid-19. Registrou, entre domingo e ontem, 790 óbitos, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) — totalizando 449.858 vidas perdidas para a doença. O levantamento apontou, ainda, 37.498 novos casos da doença nas últimas 24 horas, somando16.120.756 registros desde o início da pandemia.

Por conta disso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou, ontem, que diversos países têm mostrado ascensão no contágio pelo novo coronavírus, mas apontou que os programas de vacinação têm mostrado aceleração. No caso do Brasil, contudo, ele reconheceu que a imunização cedeu um pouco, o que não era previsto pela instituição neste momento.

“Alguns países asiáticos voltaram a ter um aumento no número de casos de covid-19, puxado pela Índia. O Brasil também voltou a ter uma pequena aceleração no número de casos. Mas, olhando os números de óbitos, vemos uma queda em quase todos os lugares. A aceleração da vacinação é o que importa e que fará as economias reabrirem. A Europa começou a acelerar a vacinação, a Alemanha e a China estão acelerando”, afirmou o presidente do BC.

Campos Neto admitiu que a média móvel de vacinação no Brasil caiu um pouco devido à falta de insumos para a fabricação da vacina, mas ele voltou a prever que a imunização será forte no país a partir de junho. “O que de fato está acontecendo em matéria de vacinação é menor do que esperávamos, mas tivemos boas notícias de grandes de compras recentes de vacinas”, destacou.

RJ pode ter cepa indiana

Depois do Maranhão e da suspeita detectada no Ceará para a cepa indiana, na semana passada, a prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) monitora um morador da cidade que chegou da Índia e testou positivo para a covid-19. O paciente está em isolamento preventivo, e ainda não se sabe qual de variante o contaminou.

O homem chegou da Índia no último sábado e fez o teste que indicou a doença ainda no aeroporto de Guarulhos (SP), onde desembarcou. Outros três moradores de Campos, que tiveram contato com ele, também estão sendo acompanhados.

Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, na Assembleia Mundial da Saúde, evento organizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que o governo federal tem “firme recomendação” de medidas contra o novo coronavírus — isso um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro ter provocado aglomerações e ter ignorado o uso de máscara numa manifestação, no Rio de Janeiro.

O ministro afirmou que o país vacinou mais de 55 milhões de pessoas, sem esclarecer seus interlocutores no evento que o número citado equivale à quantidade de doses aplicadas, e não à quantidade de brasileiros com o esquema vacinal completo. Dados do Ministério da Saúde mostram que 39,2 milhões receberam a primeira dose, mas apenas 18,5 milhões receberam o reforço. (Colaborou Gabriela Bernardes*)



"Atitude de Bolsonaro foi de omissão" senador (pt-pe) integrante da CPI da Covid

O senador Humberto Costa (PT-PE), titular da CPI da Covid, faz um balanço positivo dos oito depoimentos tomados pelo colegiado até agora. Para ele, todas as testemunhas reforçaram, pelos relatos e documentos, as evidências de que o governo federal “foi omisso no enfrentamento da pandemia”. Para ele, embora se esteja na fase inicial das investigações, há provas de que o Ministério da Saúde priorizou a recomendação de medicamentos sem eficácia científica comprovada no tratamento da infecção “em detrimento da aquisição de vacinas para proteger a saúde da população”. O senador disse, também, estar convencido de que o presidente Jair Bolsonaro optou por promover a chamada imunidade de rebanho “às custas de 450 mil mortos”, como forma de conter o avanço do novo coronavírus.

A partir das investigações da CPI, qual é a sua opinião sobre a atuação do governo federal na pandemia?

Estamos vendo uma tragédia sanitária, é uma tragédia política, econômica, social por conta da má gestão do governo Bolsonaro nessa pandemia. Não é por acaso que o Brasil tem 450 mil pessoas já mortas pela covid-19, milhões de infectados pela doença e é um dos países que menos está vacinando. Portanto, para mim, é uma gestão trágica.

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello relatou à CPI que Bolsonaro, após ouvir o governador do Amazonas, Wilson Lima, decidiu não fazer uma intervenção federal no sistema de saúde do estado. Na sua opinião, essa é mais uma prova de omissão?

O Ministério da Saúde, em conjunto com o governo do Amazonas e com a secretaria de Saúde de Manaus, deveria fazer um ação conjunta para enfrentar a pandemia em Manaus. Nem isso o presidente da República acedeu. Ele fugiu completamente da sua responsabilidade e acho que isso casa com essa ideia de que o governo apostou na imunidade de rebanho. Já há, inclusive, uma fala do vice-governador (Carlos Almeida Filho) do Amazonas de que teria havido um entendimento entre o governador e o próprio Bolsonaro de “vamos ver como essa coisa vai ficar”. Portanto, acredito que a atitude do presidente Bolsonaro foi de omissão.

O senhor apresentou requerimento para que o vice-governador do Amazonas seja chamado a depor. Há alguma previsão para esse depoimento?

A CPI vai avaliar.

O presidente Bolsonaro não respondeu a três cartas que recebeu sobre temas da pandemia. Uma foi do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, alertando para a possibilidade de um grande número de mortes. A outra, da Pfizer, cobrando respostas a ofertas de vacina. A terceira, do senador Eduardo Braga (MDB-AM), pedindo intervenção federal na rede de Saúde do Amazonas. O que isso diz para o senhor?

São documentos que mostram que o presidente foi alertado, que mostram que ele sabia da situação da pandemia no Brasil e que não tomou nenhuma medida adequada para poder fazer esse enfrentamento. Então, essas cartas passam a ter uma relevância porque são documentos que demonstram a omissão do governo.

Quais suas expectativas para o depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro (marcado para hoje)?

A informação que há é de que ela foi autora de um aplicativo (TratCov) que orientava a utilização de cloroquina para tratamento precoce. Ao mesmo tempo, a gente quer saber o que ela fez como representante do ministério no enfrentamento dessa crise.

Os governistas da CPI reforçaram a pressão para que governadores também deponham na comissão. Quando os governadores serão ouvidos?

Vamos discutir como isso vai ser feito. Eu acho que os próprios governadores têm interesse de serem convidados para falarem da relação com o governo federal na condução da pandemia.

Há, na CPI, parlamentares que defendem uma acareação entre Pazuello e um representante da Pfizer, já que uma série de documentos do laboratório, recebidos pela comissão, contradizem o depoimento do ex-ministro. Qual sua opinião sobre isso?

A Pfizer foi para a CPI extremamente documentada. De tudo o que falaram ali, eles têm provas de tudo o que aconteceu. Acho que não há necessidade (de novo depoimento do ex-ministro) porque os documentos da Pfizer, a fala da Pfizer, tudo isso já é suficiente. Não vejo por que fazer essa acareação. Se acharem necessário, que se faça. Mas eu, particularmente, não vejo essa necessidade. Está claro, desde o início, que o presidente da República não priorizou a compra de vacinas, não só da Pfizer, para proteger a saúde da população.