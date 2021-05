Casal de moradores em situação de rua incendeia companheiro após briga

Ed Estado de Minas

(crédito: Prefeitura de Itaúna/Divulgação )

Um briga entre moradores em situação de rua terminou com um deles incendiado no início da tarde desta terça-feira (25/5), na praça central de Itaúna, Centro Oeste de Minas. Um casal de moradores de rua foi preso após confessar o crime.

A vítima, um homem de 32 anos, apresentou lesões nas vias aéreas e está em estado grave no Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna.



As pessoas em situação de rua estavam na Praça Dr. Augusto Gonçalves, no Centro de Itaúna, quando a briga começou.

De acordo com os militares da 51ª Cia Independente de Polícia, um chamado pelo 190 alertou para a situação.

Os policiais encontraram a vítima deitada em um banco, aparentemente inconsciente, e com queimaduras em todo o corpo.

O SAMU foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e levou a vítima – um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais D.R.S – para o Hospital Manoel Gonçalves. O homem sofreu lesões nas vias aéreas e está em estado grave.



Os militares informaram que uma mulher, M.R.A., que também vive em situação de rua, de 39, se apresentou como responsável pelo crime.

De acordo com a PM, a mulher disse que depois da briga jogou álcool na vítima e ateou fogo.

Ela foi presa e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil. Testemunhas relataram que um outro morador em situação de rua também participou do delito.

Durante rastreamento, D.F.G.M, homem que também vive em situação de rua, de 31, se apresentou e confessou o crime. Ele também foi preso e levado para a Depol.